DeStalk: il corso online per combattere la cyberviolenza e gli stalkerware

La community di sicurezza informatica, le organizzazioni di ricerca e della società civile e le autorità governative hanno unito le loro competenze per realizzare questo nuovo percorso formativo online. Il corso ha l'obiettivo di offrire delle strategie per combattere efficacemente le forme digitali di violenza di genere ed è dedicato ai funzionari pubblici delle autorità regionali, agli operatori dei servizi di supporto alle vittime e ai programmi per gli abusatori.

Da febbraio 2021, i partner del consorzio

Lo stalkerware è un software disponibile in commercio che viene utilizzato per spiare segretamente la vita privata di un'altra persona tramite un dispositivo smart, e viene spesso usato come forma di violenza da parte del proprio partner. Secondo il

Il corso online è un primo importante traguardo nel percorso che mira a colmare il gap in termini di conoscenze. Infatti, nonostante gli abusi online siano un problema noto, professionisti e funzionari hanno ancora bisogno di acquisire ulteriori competenze per migliorare la loro capacità di riconoscere e fermare l'uso della cyberviolenza e dello stalkerware.

“Le nuove forme di violenza da parte di un partner, come la cyberviolenza e l'utilizzo di stalkerware, necessitano di professionisti in grado di capire come affrontarle e come evitare i rischi per proteggere le vittime. Inoltre, i decisori politici e le altre parti interessate costituiscono un attore fondamentale nella lotta contro la violenza domestica. Questa formazione pratica incentrata sulle vittime è rivolta ai professionisti e alle parti interessate pertinenti e punta a migliorare la conoscenza sul tema della cyberviolenza e dello stalkerware oltre che fornisce competenze su come affrontarla", ha spiegato Berta Vall, Professore Associato della Facoltà di Psicologia, Educazione e Scienze Motorie, della Fondazione Blanquerna.

Formazione online multilingue

Kaspersky ha sviluppato il pacchetto e-learning in collaborazione con Fundación Blanquerna, Una Casa per l'Uomo, Regione del Veneto e WWP EN. Le lezioni saranno accessibili su Automated Security Awareness Platform di Kaspersky, una delle piattaforme educative dell'azienda. Il lavoro sul percorso formativo è stato possibile grazie al supporto del Programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza (Rights, Equality and Citizenship, REC) della Commissione Europea.

“Siamo onorati di aver guidato il lavoro sull'e-learning DeStalk, con i nostri partner esperti della ricerca e dell'istruzione, delle organizzazioni della società civile e le autorità governative per sviluppare i contenuti di questa importante formazione sulla cyberviolenza e sugli stalkerware. Unendo le nostre competenze, abbiamo progettato un corso online unico sulla nostra piattaforma. L'approccio di micro-apprendimento e i percorsi di formazione automatizzati consentiranno ai professionisti che lavorano a supporto delle vittime di violenza domestica e alle autorità governative, di migliorare e le proprie competenze, apprendere al proprio ritmo e acquisire le conoscenze necessarie per supportare le vittime di cyberviolenza e stalkerware", ha commentato Tanguy de Coatpont, Managing Director Southern Europe di Kaspersky.

La formazione è aperta ai rappresentanti UE di istituzioni e servizi che affrontano la violenza di genere nel loro lavoro quotidiano ed è disponibile in 5 lingue: inglese, francese, tedesco, italiano e spagnolo. Cento utenti avranno accesso gratuito alla piattaforma e-learning per completare il programma entro agosto 2022.

“Le politiche regionali di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne devono essere aggiornate e avere come riferimento tutte le nuove forme di abuso. Accrescere la consapevolezza e conoscenza sul tema, e comprendere quanto siano diffusi la cyberviolenza e gli stalkerware con una formazione specifica per tutti i soggetti coinvolti nella rete contro la violenza è fondamentale per migliorarne l'efficacia”, sottolinea Valeria Motterle, P.O. Progetti Internazionali della Regione del Veneto.

Acquisire competenze in breve tempo

Il corso è autogestito, il che significa che ogni studente può seguirlo secondo il proprio ritmo, mentre la piattaforma educativa li motiverà e li coinvolgerà in modo costante. Si stima che, dedicando dai 30 ai 90 minuti settimanali allo studio, sia possibile completare il percorso entro quattro settimane. Il tempo di completamento varia in base al tempo dedicato.

Il percorso formativo online è strutturato in 4 moduli che includono lezioni su: introduzione alla violenza di genere e alla cyberviolenza, riconoscimento delle forme più comuni di cyberviolenza di genere, formazione approfondita sullo stalkerware, guida pratica su quali misure prendere in caso di cyberviolenza e stalkerware a seconda dello specifico ambito professionale in cui si opera (autorità pubblica, programma per gli autori di reati, servizio di supporto alle vittime).

“Pur essendo a conoscenza dell'esistenza di forme di violenza che vengono perpetrate online o attraverso dispositivi di uso comune, i professionisti ammettono di non avere sufficienti conoscenze e competenze specifiche sul tema, sia per quanto riguarda l'individuazione e valutazione della cyberviolenza, sia per il lavoro pratico da svolgere con criminali o vittime/sopravvissuti. Questa mancanza di conoscenza ha come conseguenza la scarsa efficacia delle misure di prevenzione e contrasto adottate da entrambe le tipologie di servizi”, ha affermato Elena Gajotto, Project Manager di Una Casa per l'Uomo.

I professionisti e i funzionari pubblici che desiderano prendere parte alla formazione possono registrarsi tramite il modulo disponibile sulla

Per gli utenti interessati o che pensano di essere vittima di stalkerware, Kaspersky offre i seguenti consigli:

• Contattare le autorità locali e le organizzazioni di servizi che supportano le vittime di violenza domestica per richiedere assistenza. Un elenco delle organizzazioni disponibili in diversi paesi è disponibile su

• A questo

• Utilizzare una protezione di sicurezza informatica sicura, come

Informazioni sulla partnership DeStalk

Il progetto

•

•

•

•

•

European Institute for Gender Equality (EIGE). (2017).

Informazioni su Kaspersky

Kaspersky è un'azienda di sicurezza informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante.

