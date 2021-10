Covid: Amsa, con obbligo green pass impegno su regolare raccolta rifiuti a Milano

11 ottobre 2021 a

Milano, 11 ott. (Adnkronos) - Amsa, l'azienda milanese dei servizi ambientali, "si impegna a garantire la regolarità della raccolta rifiuti, pulizia e spazzamento della città, evitando o, comunque, limitando al massimo eventuali disservizi" causati dall'introduzione dell'obbligo di green pass per tutto il personale. Lo comunica la società, parte del gruppo A2A. "Al fine di verificare il rispetto di tale obbligo e in conformità alla legislazione vigente, ivi comprese le norme a tutela della privacy dei lavoratori, verranno effettuati, per il tramite di soggetti incaricati, adeguati controlli, sia al momento dell'accesso sul luogo di lavoro che durante lo svolgimento della prestazione lavorativa", si spiega dall'azienda.