CANOTWAIT_ di William Chan presenta la collezione autunno/inverno 2021

11 ottobre 2021

a

a

SHANGHAI, 11 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- CANOTWAIT_, fondata da William Chan, ha lanciato l'attesissima collezione autunno/inverno 2021. Il marchio, salito di recente alla ribalta del mondo fashion, è stato ben accolto sia dagli appassionati di moda che dal settore dell'abbigliamento streetwear. Intitolata "CANOTWAIT TO GO HIGHER", la collezione autunno/inverno 2021 di CANOTWAIT_, che comprende una linea Designer e una linea ToWear, infonde nei capi di questa stagione tutto l'amore di William Chan per il campeggio, lo sci e altre attività all'aperto. Per rendere omaggio alla natura, cui è ispirata l'estetica della nuova gamma, sono utilizzate immagini astratte di grandi dimensioni. La collezione risveglia l'energia latente delle persone, spingendole a puntare sempre più in alto – o "GO HIGHER", come suggerisce il titolo stesso.

La linea ToWear propone una nuova selezione di giacche in velluto a coste, maglioni in misto lana, giacche in denim, giacche in ecopelle e altri capi che si distinguono per la texture di alta qualità, con l'aggiunta di elementi di tendenza. La linea comprende inoltre maglioni di mohair multicolore, sciarpe e camicie interamente stampate con texture che incorporano linee sagomate, oltre a cardigan con trama jacquard e completi aderenti da donna, tutti realizzati traendo ispirazione dai colori della natura.

La nuova serie di accessori ripropone il divertente trend del fai da te in un design sorprendente, combinando il simbolo "≠", una rappresentazione dello spirito del marchio, in una varietà di accessori come bracciali con perline, anelli e orecchini lucidi, oltre a colorate mascherine protettive monouso e colli sciallati con cappuccio, unendo uno streetwear sofisticato a uno stile utilitaristico rivisitato.

La nuova collezione Designer propone straordinarie rappresentazioni astratte di animali e figure umane, reinterpretando l'invito "GO HIGHER" in versione poetica. La linea propone diverse novità, tra cui maglioni reversibili, giacche con applicazioni, piumini, gilet in maglia e cappotti in lana double-face, caratterizzati da raffinato taglio sartoriale e ricchi dettagli. Altri segni particolari della collezione sono l'utilizzo di tintura in capo, applicazioni con nappe, stampa digitale e altre sbalorditive lavorazioni artigianali. L'innovativa presentazione in chiave artistica di brand streetstyle di alto livello non mancherà di sorprendere i più attenti ai nuovi trend.

Informazioni su CANOTWAIT_

Fondato da William Chan, CANOTWAIT_ è un marchio di moda ispirato all'arte moderna e alla street culture. William Chan è un collezionista d'arte attivo che crede profondamente nel potere dell'amore, una convinzione che traspare chiaramente dalle sue creazioni. Crede che se le persone vivono la vita come un bene prezioso, non potranno aspettarsi che cose belle.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1655797/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1655798/image_2.jpg