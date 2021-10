Calcio: Verratti, 'prima di ritirarmi tornerò al Pescara'

11 ottobre 2021 a

Parigi, 11 ott. - (Adnkronos) - "Mi resta ancora un po' di tempo, quello che so è che rimarrò sempre qui. Prima di ritirarmi tornerò al Pescara, lo farò per i miei amici e la mia famiglia. E poi perché lì c'è il mare e la montagna". Lo dice il centrocampista del Psg Marco Verratti in merito al suo futuro.

"Sono innamorato del Psg ed è per questo che cerco sempre di dare il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata data -aggiunge il 28enne abruzzese a France Info-. Ero un ragazzino quando sono arrivato, venivo da un piccolo paese di provincia e qui ho trovato tutto. Era tutto incredibile, sono diventato uomo, ho trovato l'amore e i miei figli sono nati qui. Tutto ciò che ho vissuto qui mi lascerà ricordi indelebili".

Verratti parla anche di Lionel Messi da due mesi suo compagno di squadra. "La vita mi ha dato l'opportunità di giocare con il più grande giocatore del mondo ogni giorno. Fisicamente è molto bravo e con la palla è ancora meglio, quando siamo con lui dimentichiamo la sua età: era così forte quando giocava contro di noi che ora ne approfittiamo".