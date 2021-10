Calcio: Roma, Zaniolo si allena in gruppo e contro la Juventus sarà a disposizione di Mourinho

11 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 11 ott. - (Adnkronos) - Nicolò Zaniolo si è allenato in gruppo e sarà a disposizione nel big match di domenica sera all'Allianz Stadium contro la Juventus. Il 22enne centrocampista della Roma, costretto a saltare la final four di Nations League per un fastidio al flessore, oggi ha lavorato con i compagni agli ordini di José Mourinho. Allenamento differenziato, invece, per Chris Smalling e Leonardo Spinazzola.