Governo: Coraggio Italia vede Draghi, sostegno leale, coinvolgere Regioni su Pnrr**

Roma, 11 ott. (Adnkronos) - Coraggio Italia incontra il premier Mario Draghi a Palazzo Chigi. La delegazione -formata dal governatore Giovanni Toti, dai due capigruppo Gaetano Quagliariello e Roberto Marin, dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro- ha lasciato da poco la sede del governo. "Abbiamo parlato di Pnrr - spiega Toti - della necessità di coinvolgere Regioni e città metropolitane, della nuova scadenza per l'adozione del green pass il 15 ottobre e, più in generale, di ripresa economica. Coraggio Italia sostiene lealmente questo governo". Al centro del confronto, non ci sono state le violenze di domenica scorsa a Roma. "Non c'è molto da dire - spiega Toti - se non condannarle senza se e senza ma".