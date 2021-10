Voghera: caso Adriatici, 11 ottobre incidente probatorio su tre testimoni

04 ottobre 2021 a

a

a

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - E' in programma per l'11 ottobre prossimo in tribunale a Pavia l'incidente probatorio chiesto dalla procura nell'inchiesta che vede indagato l'ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici che il 21 luglio scorso uccise in strada, con un colpo di pistola, Youns El Boussettanoui di origini marocchine.

Lo ha deciso il gip Maria Cristina Lapi ritenuto, si legge nel documento in possesso dell'Adnkronos, "che gli atti istruttori richiesti siano rilevanti, perché consentirebbero di ricavare elementi di prova fondamentali per la verifica dell'ipotesi accusatoria".

In particolare l'incidente probatorio servirà per raccogliere tre testimonianze, di persone presenti quella sera ma "sprovviste di regolare permesso di soggiorno" e che quindi potrebbero rendersi irreperibili, nonostante vivano a Voghera. Una richiesta avanzata dal pm e alla quale aderisce anche la difesa dell'indagato - l'ex assessore potrà partecipare all'udienza fissata per le 10.45 - rappresentato dall'avvocato Gabriele Pipicelli.