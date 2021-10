Roma: open bar, manifesti e mascherine per 'Gualtieri sindaco', in 2000 mq stile newyorkese

04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Guarda all'orizzonte la sede del comitato elettorale del candidato sindaco Roberto Gualtieri, nella Capitale. Ex stabilimento della Coca Cola in via del Portonaccio, poi riconvertito in location per ospitare eventi culturali, ospita in occasione dello spoglio giornalisti, volontari, staff in rigoroso 'silenzio elettorale'....Racconta la volontà di accogliere, incontrare, dibattere, programmare. In quest'ottica spicca nella sala principale il grande bancone dell'open bar, degno dei locali più trendy suburbani, che offre bibite, snack e caffè ad i presenti distribuiti nell'ampio open space in stile loft industriale.

Circa 2mila metri quadri, allestiti per l'occasione con tavoli per i giornalisti, manifesti 'vota Gualtieri e Roma rinasce'; 'Roma più semplice, più verde, più vicina'; Mascherine elettorali con la scritta 'Gualtieri sindaco' distribuite in giro con doppia scelta, bianca ffp2 o nera in cotone; due palchi ai lati opposti della sala, uno con scenografico schermo gigante sulla parete, dedicato agli interventi e l'altro a disposizione delle telecamere.

E il pavimento rigorosamente in cemento grigio nella sala principale, a parte un intermezzo all'ingresso in graniglia, con scala in ferro che porta ad una zona soppalcata, dove dalle 15 Gualtieri e i suoi attendono...