Milano: sequestrati oltre 700 chili di droga, 2 arresti (2)

04 ottobre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - I sequestri nascono da due diverse operazioni dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Sesto San Giovanni. La prima, risalente a mercoledì 29 settembre, ha portato all'arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e detenzione abusiva di arma comune da sparo, di un 41enne incensurato, residente in provincia di Milano.

I militari, ricevute diverse segnalazioni circa movimenti sospetti che avvenivano nella zona industriale di Agrate Brianza, hanno eseguito più servizi di osservazione e nel primo pomeriggio hanno deciso di intervenire. All'interno di uno dei locali industriali, hanno trovato l'uomo, G.C., intento a sigillare e inscatolare diverse confezioni di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. Il capannone era vero e proprio laboratorio della droga, con macchinari per l'essiccazione della sostanza stupefacente, presse per il confezionamento e altri dispositivi utilizzati per la termosigillatura in sottovuoto delle confezioni, oltre che per la produzione, in serie, anche di spinelli. Il peso totale delle confezioni di stupefacente sequestrate all'interno del capannone è di circa 500 chili di hashish e 23 di marijuana.

Nella disponibilità dell'arrestato, anche 25mila euro circa in contanti, e numerosi mazzi di chiavi, tra le quali vi era la chiave di un box auto a Pessano con Bornago, dove i carabinieri hanno sequestrato, oltre ad ulteriori confezioni di hashish e marijuana, anche della cocaina, confezionata sottovuoto, per un peso totale di poco più di un chilo, e una pistola revolver 357 magnum perfettamente conservata e funzionante, dotata del relativo munizionamento, illegalmente detenuta.