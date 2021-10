Milano: polizia scopre arsenale in abitazione Cinisello Balsamo, un arresto

04 ottobre 2021 a

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - La polizia nei giorni scorsi ha arrestato un cittadino italiano di 49 anni per detenzione abusiva di armi e lo ha indagato per ricettazione. Gli agenti del commissariato Cinisello Balsamo che hanno proceduto alla perquisizione della sua abitazione hanno sequestrato, all'interno di un vano della camera da letto matrimoniale, una pistola P8 Beretta rubata con otto cartucce calibro 8; una pistola Beretta 765 compendio di furto con dieci cartucce 765; una pistola priva di matricola munita di tappo rosso e caricatore a salve; un revolver 765 con cinque cartucce 765; un revolver Olimpic calibro 32 con canna otturata e forata in alto.

E ancora: una pistola ad aria compressa Issc Austria M22 calibro 22 serbatoio a gas con relativa scatola contenente pallini sferici in acciaio e due serbatoi di aria/gas compressa; una pistola/fionda; una carabina marca Mondiale, una carabina Norica Quick calibro 4.5 con piombini; 31 cartucce calibro 365; 38 cartucce calibro 765; due cartucce calibro 9 x 21; una cartuccia G-Fl 30-6 sprg.