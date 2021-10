04 ottobre 2021 a

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - Una 'Volante' della polizia di Stato si è ribaltata, intorno alle 5 di questa mattina, a Milano. L'incidente, per cause ancora da accertare, è avvenuto in piazzale Maciachini all'angolo con via Farini. I feriti, tutti trasportati in codice verde al pronto soccorso dove si trovano tutt'ora, hanno 25, 28 e 58 anni.