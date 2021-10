Mareamico: "Trovato cetaceo con testa mozzata"

04 ottobre 2021 a

Palermo, 4 ott. (Adnkronos) - Un tursiope morto è stato trovato ieri in mare, al largo di San Leone, da alcuni diportisti. "Questi eventi purtroppo, avvengono spesso - denuncia Mareamico -Ma questa volta il rinvenimento ha delle caratteristiche molto gravi: questo mammifero marino è stato trovato in avanzato stato di decomposizione, con la testa mozzata e con una cima legata alla coda. Come tutti sanno i delfini sono animali molto curiosi, esuberanti e dispettosi. Spesso sono soliti depredare le reti dei pescatori piene di pesci. Proprio per questo motivo suscitano le ritorsioni di alcuni pescatori mascalzoni. Questa sembrerebbe proprio un'esecuzione!".