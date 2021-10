Cremona: carabinieri sequestrano 10 chili marijuana in capannone in disuso

04 ottobre 2021 a

Milano, 4 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della compagnia di Casalmaggiore (Cremona) hanno sequestrato 21 piante di marijuana, di altezza compresa tra il mezzo metro e il metro e mezzo, e circa 10 chili di marijuana già pronta per essere confezionata. Il ritrovamento è avvenuto quando il custode di un capannone in disuso ha segnalato ai militari che in quel fabbricato era presente del materiale che non avrebbe dovuto esserci e di cui non conosceva la provenienza. Non sono stati identificati i proprietari della droga sequestrata.