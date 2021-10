Caldaie e assistenza tecnica a Roma, le soluzioni capillari e tempestive di Sirotec

04 ottobre 2021 a

Con l'avvicinarsi della stagione invernale e della necessità di riscaldare abitazioni, negozi e uffici è fondamentale che gli immobili siano provvisti di un impianto di riscaldamento efficiente e privo di malfunzionamenti.

Per far sì che la caldaia si conservi attiva e funzionante nel tempo, è dunque necessario che venga periodicamente sottoposta ad una manutenzione ordinaria e a controlli costanti, affidandosi a professionisti con comprovata esperienza nel settore.

L'obiettivo di Sirotec è quello di essere sempre accanto ai cittadini della Capitale con un servizio di assistenza caldaie di prossimità. Qualunque sia il quartiere di Roma, lo staff di specialisti della termoidraulica è pronto ad intervenire in ambito di assistenza tecnica programmata per interventi di check-up e manutenzione, ma anche per riparazioni urgenti su ogni modello di caldaia.

Sirotec garantisce ai propri clienti presenza costante e capillare sia a livello di zona che a livello di erogazione dei servizi, fornendo un supporto efficace e risolutivo che risponde alle necessità di tutti gli impianti termici che devono essere sottoposti a interventi di natura ordinaria e straordinaria.

Come richiedere un intervento? Semplicissimo, basta contattare il centralino Sirotec e illustrare in maniera dettagliata le esigenze specifiche o il problema. In questo periodo il compito dei tecnici è anche quello di procedere con il controllo sull'efficienza energetica della caldaia per il rilascio del Bollino Blu, atto a certificare che l'impianto funziona correttamente e che i fumi di scarico rispettano i parametri di legge. Inoltre, una corretta manutenzione consente di scongiurare emergenze improvvise come, ad esempio, rimanere senza impianto di riscaldamento funzionante e acqua calda durante la stagione invernale. L'assistenza al cliente è estesa a 360 gradi, dall'inizio della chiamata fino al post vendita. Lo scopo di Sirotec è quello di garantire operazioni risolutive nel breve e lungo periodo, offrendo inoltre, un servizio di assistenza continuativa.

Manutenzione, revisione e controllo, oltre a essere un obbligo di legge che siamo tutti tenuti a rispettare per ovvie ragioni di sicurezza, hanno anche importanti ricadute ambientali. Un impianto termico che lavora bene, consuma meno, favorendo il risparmio energetico ed economico. Per questi motivi, data l'importanza che questi interventi rivestono, non ci si può assolutamente affidare al fai da te; il tutto deve essere certificato da un tecnico qualificato e i risultati dei test devono essere trasmessi al CURIT, il Catasto degli Impianti Termici. Nello specifico caso di Roma, il comune di Roma Capitale ha dato mandato all'Organismo di Ispezione Impianti (

Con Sirotec è inoltre possibile usufruire dell'ecobonus con sconto in fattura fino al 65%, pagando il restante 35% in comode rate. Sostituendo la vecchia caldaia con una caldaia a condensazione classe A+, valvole termostatiche su tutti i termosifoni e un cronotermostato evoluto euro6, si risparmia ulteriormente sulle bollette luce e gas.

