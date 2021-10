04 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Congratulazioni a Roberto Occhiuto per il grande risultato in Calabria, una regione in cui Forza Italia si conferma punto di riferimento dell'elettorato. Grazie alla scelta del presidente Berlusconi, ai calabresi sarà assicurata una continuità amministrativa nel segno del buon governo". Lo scrive su Twitter il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli.