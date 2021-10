Automobilismo: muore a 31 anni in una sparatoria ex pilota Nascar Townley

04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. - (Adnkronos) - Il mondo della Nascar è in lutto per la tragica scomparsa a 31 anni di John Wes Townley. L'ex pilota è rimasto coinvolto in una sparatoria a Athens, nello stato della Georgia la notte di sabato 2 ottobre. Nello scontro a fuoco è rimasta ferita anche una trentenne. Non è ancora stata chiarita dagli inquirenti la dinamica dei fatti ma sembrerebbe che a sparare sia stato un conoscente dei due. Townley ha corso in Nascar per otto stagioni, disputando 186 gare in Xfinity e Truck Series e vincendone una nel 2015, correndo nel team di proprietà del padre.