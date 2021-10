Amministrative: Molinari, 'tracollo M5S non centrodestra'

04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Non c'è nessun risultato disastroso del centrodestra, si parla di 5 metropoli dove il centrodestra non governava. Un tracollo c'è stato ma è del M5S, non del centrodestra. Il centrodestra risulta competitivo in due città dove non lo era, dopodiché avremmo potuto fare meglio a Napoli, Milano, Bologna, ma non accettiamo nemmeno la ricostruzione di un centrodestra allo sbando". Così il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, intervenendo a Porta a Porta su Rai1.