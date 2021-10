04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "In vita mia ho fatto molta politica, a volte ho vinto e spesso ho perso e una cosa ho imparato: quando si perde si perde, quando si inizia a raccontare chi si è vinto anche se si è perso, come fa Meloni, bé non è la cosa più intelligente. Riconoscere la sconfitta è il primo gesto d'intelligenza che un leader politico possa fare", conclude Letta.