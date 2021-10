04 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni rappresenta l'unica forza di opposizione che ha tutto l'interesse a far cadere il governo, non riesce in Parlamento e ci prova mandando Draghi al Quirinale". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo ai microfoni di Porta a Porta su Rai1.