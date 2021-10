Amministrative: Della Vedova, 'fermati sovranisti, promettente risultato Calenda'

04 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Le elezioni comunali segnano una netta e inequivocabile battuta d'arresto del fronte sovranista. Siamo soddisfatti dei risultati dei sindaci che abbiamo sostenuto in queste competizioni portando le nostre proposte per città più europee che spingano su diritti e innovazione. Il risultato di Calenda a Roma dopo una campagna elettorale ammirevole, seppur non sufficiente per giocarsi la possibilità di governare Roma, è un risultato molto positivo e promettente. Per +Europa, superate le amministrative, sarà ancora più fondamentale sostenere le riforme del Governo Draghi, che rappresentano oggi un vero discrimine politico". Lo afferma il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova.