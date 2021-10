Amministrative: De Micheli, 'netta vittoria che rafforza Pd'

04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Una vittoria netta che rafforza il Partito democratico come perno e forza maggioritaria dello schieramento di centrosinistra. Un'affermazione che è il frutto di una campagna elettorale condotta in mezzo alle persone, ascoltando e portando soluzioni concrete. Bentornato al segretario Enrico Letta, il suo rientro in Parlamento grazie al successo nel collegio di Siena, è un fatto importante per il nostro partito e per il Governo". Lo dice la deputata del Partito democratico Paola De Micheli.