Milano: Feltri, 'Meloni ha triplicato voti, ma per vincere ci vuole coalizione forte'

04 ottobre 2021 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni a Milano ha triplicato i suoi voti, quindi non può certamente lamentarsi. Certo che per vincere le elezioni a Milano bisognava avere una coalizione forte, che non c'è". Così Vittorio Feltri all'Adnkronos, commentando il risultato elettorale di Milano e la vittoria di Beppe Sala come sindaco della città.

"Mi aspettavo che Salvini perdesse notevoli quote di elettori -aggiunge poi Feltri- perché ha governato prima coi 5 Stelle, poi è uscito dal governo senza spiegare i motivi, poi è rientrato sempre coi 5 Stelle e con gli avversari storici, cioè il Pd, senza spiegare nulla e la gente non ci ha più capito niente. Questo è il motivo per cui la Lega è passata dal 34% a delle cifre molto più dimensionate, ma dov'è la sorpresa? Era ovvio".