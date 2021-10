"Le Défilé L'Oréal Paris" Ha Lanciato Una Forte Dichiarazione Con La Sfilata Aperta Al Pubblico Presso Il Simbolico Parvis Des Droits De L'Homme, Trasformato Per L'Occasione Nel Parvis Dei Diritti Dell'uomo E Della Donna

04 ottobre 2021 a

Un incredibile show trasmesso in più di 30 Paesi

- 26 Ambasciatrici e Ambasciatori L'Oréal Paris, 19 fashion designer, 20 artisti -

per invitare uomini e donne a prendere posizione contro le molestie in luoghi pubblici

PARIGI, 4 ottobre 2021 /PRNewswire/ -- Domenica 3 ottobre L'Oréal Paris ha difeso i diritti delle donne in passerella, rendendo omaggio ad una visione di bellezza emancipata e inclusiva. In qualità di Partner Ufficiale della Paris Fashion Week®, L'Oréal Paris ha ospitato la sua sfilata aperta al pubblico al Parvis des Droits de l'Homme, un luogo simbolico di Parigi dove è stata adottata per la prima volta la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Questo il fil rouge dello show: un'ode all'emancipazione e al valore della diversità per riflettere l'impegno di L'Oréal Paris a sostegno di tutte le donne. Questo valore cardine è ulteriormente rappresentato dal progetto Stand Up – Contro le molestie nei luoghi pubblici che ha l'obiettivo di insegnare alle persone a prendere posizione contro le molestie in luoghi pubblici e ad aiutare le donne ad essere libere di camminare senza paura nel mondo.

In un anno speciale che segna il 50° Anniversario dell'iconico claim "Perché tu vali", questo coraggioso approccio ha risuonato come una potente dichiarazione femminista sul valore individuale e sull'impegno di L'Oréal Paris a sostegno delle donne di tutto il mondo.

Difendere i diritti delle donne in passerella

Quest'anno "Le Défilé L'Oréal Paris" si è discostato dalle classiche sfilate di moda celebrando i valori del brand, la libertà di movimento e l'espressione di sé. Ospitato al Parvis des Droits de L'Homme – esplanade ai piedi del Palais de Chaillot con vista panoramica sulla Tour Eiffel – dove è stata adottata per la prima volta la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani – lo show ha trasformato lo spazio storico nel Parvis dei Diritti dell'Uomo e della Donna.

Questo approccio empowered è stato pensato per amplificare il progetto Stand Up – Contro le molestie nei luoghi pubblici, lanciato nel 2020 e attualmente presente in oltre 20 Paesi. In qualità di brand femminile e femminista L'Oréal Paris crede che le donne dovrebbero essere libere di camminare nel mondo senza timore di molestie e credere fortemente nel proprio valore.

Un incredibile cast di Ambasciatrici e Ambasciatori L'Oréal Paris

Quarta edizione dal 2017, "Le Défilé L'Oréal Paris" è un'occasione unica per riunire in passarella a Parigi le Ambasciatrici e gli Ambasciatori L'Oréal Paris.

Quest'anno Katherine Langford, Yseult, Camille Razat, Nidhi Sunil, Jaha Dukureh e Bebe Vio hanno fatto il loro debutto in passerella.

L'iconica Helen Mirren è tornata a sfilare con il suo inconfondibile carisma e con la sua bellezza senza tempo. Per Aishwarya Rai, Camila Cabello, Amber Heard, Aja Naomi King, Liya Kebede, Cindy Bruna, Soo Joo Park, Luma Grothe e Nikolaj Coster-Waldau è stato un piacevole ritorno.

Look inclusivi per tutte le donne

L'Oréal Paris ha condiviso con i suoi consumatori i trend beauty della sfilata. Val Garland, Global Make-up Artist L'Oréal Paris e il suo team di make-up artist hanno creato beauty look inclusivi per tutti gli incarnati ed età, mentre l'Hair Guru Stéphane Lancien e il suo team hanno creato delle meravigliose e sorprendenti acconciature. Per la quarta edizione "Le Défilé L'Oréal Paris" ha abbracciato la sinergia tra bellezza e moda e l'ha condivisa su scala globale.

Lo show nel dettaglio:

Le Maison partner de "Le Défilé L'Oréal Paris" sono state: Alexandre Blanc, Ami, Azzaro, Balmain, Coperni, EgonLab, Elie Saab, Ester Manas, Giambattista Valli, Koché, La Fetiche, Mossi, Mugler, Nicola Lecourt Mansion, Olivier Theyskens, Pierre Hardy, Rokh, Uniforme, Xuly Bët.

L'Oréal Paris

L'Oréal Paris è il brand di bellezza numero uno al mondo. Ma è più di un brand di bellezza: è un brand che dà potere alle donne. Attraverso i suoi prodotti e servizi pionieristici, L'Oréal Paris consente ad ogni donna di prendere in mano la propria vita, credere in se stessa, prendere il posto che merita nella società e realizzare il cambiamento. Al centro di ciò che il brand incarna c'è il famoso je ne sais quoi francese, una visione di fiducia in se stessi per infondere ad ogni donna un senso di autostima. L'eredità francese del brand è essenziale per il suo DNA, una visione che esprime sulla scena mondiale con la sua partecipazione agli eventi più glamour, proiettando l'eccellenza parigina e la diversità francese in tutto il mondo. L'efficacia superiore delle formule L'Oréal Paris è stata provata e testata da oltre 110 anni di esperienza non solo per fornire risultati visibili e comprovati, ma anche per innovare il futuro del mondo beauty.

