Amministrative: Cattaneo, 'si vince quando Fi traina centrodestra'**

04 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Le buone notizie che arrivano dalla Calabria, anche a Trieste una persona come Di Piazza proviene dai nostri valori, li interpreta al meglio, dove i candidati sono stati scelti bene, scelti da Forza Italia, sono arrivati i risultati". Così Alessandro Cattaneo, di Forza Italia, intervistato dal Tg1.

"Vedo un grande spazio politico per chi, come me, in Forza Italia interpreta i valori di centro liberali, moderati, europeisti da sempre e vedo che quando noi riusciamo a trainare la coalizione si vince", aggiunge. "Vedo anche che l'era del civismo è un po' superata, non esistono candidati civici buoni contro candidati politici cattivi pregiudizialmente. Quando la politica ci si mette riesce a proporre persone credibili. E' l'ora di prendersi la responsabilità di chi governa e noi del centrodestra con queste premesse possiamo avere un grande spazio anche per il futuro".