Ponte di ferro: Conte a Meloni, 'propaganda contro Raggi durante silenzio elettorale'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Cara Giorgia, anche oggi hai continuato a fare propaganda durante il silenzio elettorale attaccando Virginia Raggi per l'incendio che ieri notte ha devastato il ponte di Ferro" Così Giuseppe Conte su Fb.

"Sono in corso sopralluoghi e indagini per stabilire le cause del rogo. Ne sapremo di più, immagino, quando ormai i cittadini romani avranno votato. Ti pongo però una domanda: non pensi sia strumentale portare gratuiti attacchi in questo particolare momento? Perché non hai speso una parola sui vari incendi che ci sono stati in questi ultimi anni di bus e cassonetti e sui boicottaggi contro l'amministrazione uscente di Roma che ha fatto della lotta contro l'illegalità una priorità assoluta?".