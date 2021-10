Monza: travolge motociclista e fugge, arrestato pirata della strada

03 ottobre 2021 a

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Un uomo è stato arrestato dai carabinieri per aver travolto con la sua auto un motociclista a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, e per essere fuggito senza prestare soccorso alla vittima. Il motociclista, un 46enne del Monzese, è stato soccorso dai carabinieri e dal personale del 118 e ora si trova all'ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni.

Esaminando le immagini riprese dalle telecamere della zona e i frammenti della targa dell' auto, il pirata è stato rintracciato poche ore dopo nella sua abitazione, risultando ancora sotto l'effetto dell'alcol. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di lesioni stradali e fuga del conducente.