Amministrative: video Meloni, Cav e cross fingers Letta-Calenda, la domenica dei leader/Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Nel centrosinistra, almeno per oggi, tira un'altra aria con la suspence di veder confermato il trend positivo dei sondaggi. I due leader candidati in questa tornata elettorale - ovvero Letta alle suppletive e Siena e Calenda a sindaco di Roma- sottolineano la foto social del voto al seggio con una punta di scaramanzia twittando l'entrambi l'emoticon delle 'dita incrociate'. "Votato! Con un pochino di emozione", scrive Letta. "Fatto", posta invece Calenda ritratto con la moglie al seggio.

Giuseppe Conte invita al voto: "Il voto è il gesto più elementare e allo stesso tempo più decisivo di esercizio dei diritti democratici. Dobbiamo compierlo con gioia, consapevoli di contribuire ad alimentare così la nostra bella democrazia. Io ho appena votato, fatelo anche voi. Buona domenica a tutti!". E lo fa anche Virginia Raggi subito dopo aver postato un tweet sull'incendio che stanotte ha distrutto lo storico Ponte di Ferro a Roma: "#PonteDiFerro. Aspettiamo l'esito delle indagini. Io non mollo. Amo Roma", scrive Raggi concludendo con l'hastag "#SonoScomoda".

Esponenti dei 5 Stelle parlano di "un'inquietante coincidenza rispetto ai numerosi episodi di incendi che si sono susseguiti nel corso di questi 5 anni" e definendo "indegni gli attacchi a fini elettorali" - vedi la deputata Vittoria Baldino- contro la sindaca Raggi dopo l'attacco via Fb di Meloni: "Sarà la magistratura a fare piena chiarezza, ma sembrerebbe che l'incendio, che ha poi coinvolto una condotta di gas, sia scoppiato in un accampamento abusivo, stile baraccopoli, sulle sponde del Tevere, proprio sotto il ponte. Una Nazione allo sbando -scrive Meloni- dove regna l'illegalità grazie al ministro dell'Interno Lamorgese. Una città nel pieno degrado grazie alla giunta Raggi. Il risultato è la Capitale d'Italia che crolla. In tutti i sensi”.