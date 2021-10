Calcio: Serie A, tris Bologna e la Lazio crolla 3-0**

03 ottobre 2021 a

Bologna, 3 ott. (Adnkronos) - Un Bologna perfetta cala il tris contro la Lazio e batte in casa la squadra di Sarri 3-0 nell'anticipo dell'ora di pranzo della settima giornata di Serie A. Con questo ko la Lazio resta ferma a 11 punti dove viene agganciata proprio dai rossoblu. La formazione di Sinisa Mihajlovic gioca un primo tempo senza sbavature chiudendolo in vantaggio di due gol grazie alle reti al 14' di Barrow con un destro a giro perfetto che si infila sotto l'incrocio e con il raddoppio al 17' con un colpo di testa di Theate da calcio d'angolo con qualche colpa della difesa biancoceleste.

Nella ripresa Sarri cambia qualcosa si vede maggiore pressione ma poche occasioni. Poi la 68' arriva il terzo gol dei felsinei: con la complicità di Reina che non trattiene il tiro dal limite di Hickey. Nel finale la Lazio resta anche in dieci uomini, al 75' espulso Acerbi per doppia ammonizione per proteste.