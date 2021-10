Vino: Milano Wine Week, domani il Wine Business City e Chianti sul Naviglio

02 ottobre 2021 a





Milano, 2 ott. (Adnkronos) - Prosegue la Milano Wine Week, la manifestazione internazionale che celebra l'universo del vino con una serie di eventi dedicati a operatori e amanti del vino. L'appuntamento principale della seconda giornata di Milano Wine Week, è Wine Business City, evento di due giorni, 3 e 4 ottobre, dedicato agli operatori. All'interno dei 9mila metri quadrati di Megawatt Court, grande e funzionale location in via Watt 15, va in scena un'occasione di incontro e business tra cantine, consorzi e operatori qualificati del settore. Circa 800 etichette in degustazione di oltre 300 cantine, in una cornice per consentire un dialogo professionale di alto valore.

Gli operatori potranno anche creare percorsi personalizzati all'interno dell'area espositiva, fissare appuntamenti nella Business Lounge e consultare il catalogo degli espositori, grazie all'App W di Milano Wine Week.

Tra i tanti eventi della Milano Wine Week domani ci sarà una crociera sul Naviglio a bordo di un battello con degustazione di quattro diversi Chianti, in abbinamento a pocket lunch, raccontati dal Wine Ambassador del Consorzio del celebre vino toscano. Prima crociera alle 12.10, solo su prenotazione al sito milanowineweek.com.