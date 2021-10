Rai: Stefania Craxi, 'Rai è coproduttrice di Hammamet, sono certa che lo ridaranno...'

02 ottobre 2021 a

a

a

Roma, 2 ott(Adnkronos) - "Non conosco le motivazioni precise che hanno spinto la Rai ad annullare la proiezione di questo bellissimo film, ma sono assolutamente certa che la Rai, che è coproduttrice del film, avrà interesse a riprogrammarlo quanto prima". Così Stefania Craxi commenta all'Adnkronos la decisione di Rai3 di posticipare al 26 novembre la proiezione di 'Hammamet', sulla vita dell'ex leader socialista Bettino Craxi, previsto in origine per venerdì 1 ottobre. "Se mi è dispiaciuto non vederlo in tv ieri? Io l'ho visto al cinema", aggiunge laconicamente la Craxi.