Roma, 2 ott. (Adnkronos) - “Prodi è stato rancoroso con me, si è legato al dito la vicenda del Quirinale e mi spiace . Quando c'è da prendere decisioni guardo solo all'esclusivo interesse del Paese. La politica non si fa col rancore. Di Presidente della Repubblica non parlo fino alla fine di gennaio”. Lo ha affermato Matteo Renzi, intervistato da Elisa Calessi presentando “Controcorrente” a Modena.