Clima: 4mila persone a corteo Milano, imbrattata sede Microsoft con vernice

02 ottobre 2021

Milano, 2 ott. (Adnkronos) - È terminata la manifestazione Global March for Justice contro il cambiamento climatico organizzato a Milano in concomitanza con l'ultimo giorno dei lavori della Pre Cop26. Al corteo hanno partecipato circa 4mila persone. Nel corso del corteo in piazza Baiamonti verso le 16.30, una quindicina di manifestanti del centro sociale Cantiere ha gettato della vernice nera imbrattando la sede di Microsoft e colpendo anche una squadra dei carabinieri a presidio dell'edificio.

La manifestazione era stata preceduta in mattinata da un tentativo da parte di un centinaio di manifestanti in tuta bianca, provenienti dal Climate Camp di via Cimabue, di accedere all'area del Mico, dove si stavano svolgendo i lavori dell'ultima giornata del Pre Cop 26. I manifestanti sono stati bloccati dalle forze dell'ordine. Circa 50 attivisti di Extintiction Rebellion, all'altezza dell'incrocio tra viale Eginardo e via Colleoni, avevano occupato la strada e due di loro si erano arrampicati sui semafori.