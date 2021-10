Animali: al via mostra Human Dog, progetto di Coop Lombardia per fermare randagismo

02 ottobre 2021 a

Milano, 2 ott. (Adnkronos) - Apre oggi al Castello Sforzesco di Milano una selezione delle fotografie che la ritrattista Silvia Amodio, nota a livello internazionale per la sua sensibilità verso tematiche sociali e ambientali, ha scattato lo scorso giugno, nell'ambito del progetto 'Human Dog – Alimenta l'Amore', alle persone accompagnate dal proprio animale d'affezione. Tutte le 130 fotografie realizzate sono inoltre raccolte in un catalogo, in vendita durante l'evento e al book shop del Castello Sforzesco. “Il legame tra i milanesi e i nostri amici a quattro zampe è sempre più profondo e radi cato e in questo periodo così complicato ci sono stati vicini, ci hanno confortato e sorretto con la loro compagnia e, infatti, anche le adozioni sono aumentate”, spiega Roberta Guaineri, assessore con delega alle Politiche per la tutela e difesa degli animali del Comune di Milano.

“Le persone hanno riscoperto il piacere e l'importanza di avere accanto un animale d'affezione. È quindi con grande piacere che, per il settimo anno, accogliamo e diamo il patrocinio del Comune di Milano a questo progetto. Un appuntamento che fa parte della campagna Alimenta l'Amore, che ha il grande merito di celebrare l'amore tra le persone e i nostri compagni di vita animali e, al contempo, dare un aiuto concreto per il benessere di quelli meno fortunati. Un'iniziativa virtuosa e di successo che, infatti, ha varcato i confini della nostra città ed è stata ripresa anche in tanti altri Comuni della regione”, spiega.

Ospite d'onore della manifestazione è Davide Acito, presidente di Apa, Action Project Animal, che riceverà una donazione di 40mila euro, frutto della vendita delle charity bag, realizzate sempre dall'autrice. Il contributo servirà per una campagna di sterilizzazione nel Sud Italia, dove il randagismo rappresenta un'emergenza sanitaria. Tra i progetti di Apa in ambito internazionale anche quello di contrastare il consumo di carne di cane e gatto nei paesi asiatici.