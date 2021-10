02 ottobre 2021 a

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Su La7 e in alcuni Tg Rai a partire dal Tg3 si conferma la martellante campagna contro la Lega e i suoi alleati, perfino a poche ore dal voto amministrativo e in pieno silenzio elettorale, nonostante non ci siano condanne da commentare a differenza di quanto successo al candidato della sinistra in Calabria, Mimmo Lucano". E' quanto rilevano fonti della Lega.