Roma: gruppo Pd, 'fermare commissione nomina bioparco'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - E' vergognoso che a poche ore dal voto sia stata convocata una commissione ambiente per esaminare i curricula per nominare membri cda Bioparco. Da qualche giorno l'amministrazione Raggi sta pianificando ed attuando un vero e proprio poltronificio. Aziende municipalizzate anche senza contratto di servizio approvato, l'Ipa ed ora anche il Bioparco. Lo scrive in un comunicato il Gruppo Pd.

"Chiediamo - prosegue - che la commissione ambiente prevista per oggi sia sconvocata perché priva del carattere di indifferibilità ed urgenza. Oltre ad un possibile danno erariale, resta un giudizio grave anche dal punto di vista etico. Dopo cinque anni di nulla, di danni alla città, queste nomine elettorali sono uno schiaffo alla città".