Roma: Conte, 'Raggi partita lenta, ma anche superwoman lo sarebbe stata'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Quello che è stato spesso rimproverato a Virginia è una certa lentezza iniziale, all'inizio i frutti non si sono visti, ma ci credo... Io che conosco le difficoltà dell'amministrare so che nemmeno superwoman sarebbe riuscita a riavviare una macchina che si era sclerotizzata, rallentata, non era facile, ecco". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, chiudendo la campagna elettorale di Virginia Raggi.