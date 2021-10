Milano: Sala, 'per città abbiamo chiesto 4-5 mld fondi Pnrr'

01 ottobre 2021 a

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - Per Milano sono stati chiesti "tra i 4 e i 5 miliardi" di euro dai fondi del Pnrr. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite di Skytg24. Sala ha precisato che "non c'è una richiesta formale. Ho presentato un dossier". I fondi “serviranno per il trasporto pubblico, in primis per prolungare le metropolitane, per l'edilizia popolare, per le scuole e per il profilo energetico. Il 40% dell'inquinamento a Milano dipende dagli impianti di riscaldamento, parecchi condomini a Milano ancora addirittura a gasolio", ha aggiunto.