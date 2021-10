Milano: Sala, 'difficile vincere al primo turno ma ci proviamo'

01 ottobre 2021 a

Milano, 1 ott. (Adnkronos) - “A Milano storicamente non è semplice” vincere le elezioni amministrative al primo turno, “ma ai miei dico che dobbiamo provarci". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite di Skytg24. "La risposta l'avremo lunedì notte. Faccio notare che meno di un mese fa Salvini diceva 'stravinceremo', ora l'obiettivo è portarmi al ballottaggio. Io alle chiacchiere, in puro spirito milanese, preferisco il lavoro. Inutile fare tanti proclami adesso. Lavoriamo, cerchiamo di uscire bene al primo turno, magari di vincere, e poi decideremo" ha risposto su eventuali alleanze con il M5S in caso di ballottaggio. "Vediamo come usciamo", ha concluso.