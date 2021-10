Matrimonio.com lancia il suo nuovo e-commerce di partecipazioni e cancelleria di nozze

01 ottobre 2021 a

Matrimonio.com ha lanciato il suo nuovo

● Secondo il Libro Bianco del Matrimonio, il numero medio di invitati in Italia è di 114 persone (100 per il Nord, 118 per il Centro e 138 per il Sud) e 23.970€ è il suo costo medio. L'1% di questo budget è destinato alle partecipazioni di nozze.

● Il 95% delle coppie italiane opta per le partecipazioni di nozze stampate. Solo il 4% dichiara di scegliere partecipazioni digitali mentre l'1% comunica la notizia a voce.

● Si prevede che nei prossimi mesi e per tutto il 2022 si assisterà ad un boom di matrimoni, come risultato della somma degli eventi rinviati dello scorso anno e le nuove nozze in programma. Se attualmente in Italia già il 10% degli invitati non partecipa al matrimonio, sarà ancora più importante per le coppie sapere al più presto e nel modo più accurato chi parteciperà e chi no.

Milano, 1 ottobre 2021 - Una volta ricevuta la tanto fatidica proposta di nozze, giunge il momento di iniziare a concentrarsi sui preparativi del grande giorno. Dopo aver stabilito data, luogo della cerimonia e del ricevimento è importante comunicare queste fondamentali informazioni ai parenti e agli amici che si è deciso di invitare al matrimonio, per assicurare che blocchino le loro agende e possano garantire la propria presenza. Proprio per questo le partecipazioni sono uno dei primi passi da compiere quando si parla di preparativi. Da questa necessità degli sposi, Matrimonio.com ha lanciato il suo nuovo

Come comunicano gli sposi la lieta notizia?

Secondo il

Quanto incidono le partecipazioni sul costo del matrimonio?

Sempre secondo il

Il 10% degli invitati non partecipa al matrimonio: l'importanza del Save the Date

Il 2021 è solo un assaggio di ciò che avverrà nel 2022 per quanto riguarda i matrimoni. A causa della pandemia, molte coppie che avevano una data di matrimonio nel 2020 hanno deciso di rimandare il loro matrimonio a più tardi, quando la situazione sarebbe stata più chiara e le misure non sarebbero state così restrittive. Tutto sembra indicare che quei giorni tanto attesi siano arrivati e negli ultimi mesi moltissime coppie hanno potuto celebrare il loro matrimonio come sognato.

Si prevede che nei prossimi mesi, e per tutto il 2022, assisteremo ad un boom di celebrazioni come risultato della somma degli eventi rinviati, quelli che avevano la loro data iniziale per lo scorso anno e i nuovi che sono nati con l'esplosione delle proposte negli ultimi mesi. Per questo motivo, è probabile che molti matrimoni saranno programmati nello stesso giorno e molti degli ospiti potrebbero avere più di un matrimonio nello stesso fine settimana, dovendo scegliere a quale partecipare. Se attualmente in Italia già il 10% degli invitati non partecipa al matrimonio, sarà ancora più importante per le coppie che si sposano il prossimo anno sapere al più presto e nel modo più accurato, chi parteciperà all'evento e chi no. A questo scopo ci sono strumenti come il

Quali sono i mesi preferiti dalle coppie italiane per il Sì?

I mesi più gettonati dalle coppie per darsi il sì, secondo quanto riportato dal

In generale le coppie che hanno data di nozze prevista per il 2021 e inizio del 2022 sono oramai positive all'idea di poter celebrare il grande giorno: a dimostrarlo è un recente sondaggio di Matrimonio.com secondo il quale il 57% di loro dichiara di essere abbastanza sicuro che la maggior parte dei propri invitati sarà vaccinato e che, nonostante il 44,9% si dichiari cosciente che la pandemia non sarà finita per la data delle nozze, sta continuando con l'organizzazione.

Se sei alle prese con i primissimi passi dell'organizzazione delle nozze e stai cercando le partecipazioni ideali (e non solo), sul sito Matrimonio.com potrai scegliere tra un'ampia varietà di modelli, personalizzarli e ricevere a casa dei campioni di prova gratuiti. Clicca qui per

