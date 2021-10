Macaluso: Letta, 'ci direbbe di osare di più e andare oltre'

01 ottobre 2021 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Buongiorno a tutti, mi dispiace essere qui soltanto in versione virtuale ma credo che mi avrebbe decisamente rimproverato Emanuele se io fossi stato fisicamente presente e lui fosse stato in grado di dirmi se venire o non venire". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, in un video messaggio inviato in occasione del convegno in ricordo di Emanuele Macaluso. "Perchè Emanuele Macaluso da uomo di partito quale è sempre stato avrebbe detto che il segretario del partito, l'ultimo pomeriggio di campagna elettorale deve farlo sul terreno, casa per casa, strada per strada con l'impegno di parlare con tutti che è quello che in questo momento sto facendo".

"Registro quindi questo messaggio per dire, non soltanto la mia vicinanza, amicizia, l'affetto con cui ho vissuto soprattutto gli ultimi anni della vita di Emanuele, in una condizione particolare perchè siamo stati vicini di casa e quindi per me accompagnarne l'infragilimento della vita di Emanuele e vedere la sua grandissima dignità, una dignità che per me rimarrà uno degli insegnamenti piu' grandi e piu' importanti con cui ha vissuto questa ultima fase della sua bella e lunga vita è uno degli insegnamenti che sicuramente mi porto dietro".