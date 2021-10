01 ottobre 2021 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "La tua lealtà e la mia verso di te c'è sempre stata. In qualsiasi modo posso andare, io sono leale con le persone, non sempre lo sono sulle idee. Tu hai dato tantissimo per Roma, anche fisicamente sei cambiata, hai dato tutto a questa città". Così Beppe Grillo, intervenendo alla chiusura della campagna elettorale di Virginia Raggi.