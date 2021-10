Industria: Intesa Sp, nel primo semestre export distretti +27,6%, livelli record in 2021 (2)

01 ottobre 2021 a

(Adnkronos) - A livello territoriale, secondo il Monitor dei Distretti industriali di Intesa Sanpaolo, spicca l'accelerazione delle esportazioni distrettuali del Nord-Est (+4,2%), dove si sono messi in evidenza il Friuli-Venezia Giulia per dinamica (+15,6%) e l'Emilia-Romagna e il Veneto per aumento dei valori esportati (+443,7 milioni di euro e +324,9 milioni rispettivamente).

L'export dei distretti ha registrato la crescita maggiore in valore verso Germania (Agroalimentare ed Elettrodomestici), Cina (Beni di consumo della moda, Meccanica e Agroalimentare), Stati Uniti (Agroalimentare e Mobili) e Irlanda.

Nei prossimi mesi l'export distrettuale è atteso mantenere un buon ritmo di crescita sui mercati esteri, grazie alla presenza di condizioni di domanda internazionale favorevoli. E il 2021 "si chiuderà con nuovi livelli record", si spiega nel report. A livello settoriale, solo il Sistema moda avrà bisogno di più tempo per tornare sui livelli pre-pandemici. In questo contesto, rincari delle commodity e interruzioni delle forniture "rappresenteranno due punti di attenzione, che potrebbero frenare lo slancio della domanda mondiale". Ma nel medio termine "la possibile e connessa revisione delle catene globali del valore a favore della riallocazione su base continentale delle filiere, potrebbe giocare a favore anche dei produttori italiani distrettuali".