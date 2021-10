Gli Hard Rock Cafe di Roma, Firenze e Venezia annunciano la 22° Edizione della Campagna annuale PINKTOBER

01 ottobre 2021 a

a

a

(Adnkronos) - Hard Rock celebra il mese dedicato alla sensibilizzazione a favore della ricerca sul cancro al seno con una serie di eventi di raccolta fondi

Roma, Firenze, Venezia, 1 ottobre 2021 – Hard Rock International rinnova anche quest'anno la sua campagna PINKTOBER® a sostegno della ricerca sul cancro al seno con un merchandising in edizione limitata e con eventi in tutti i Cafe. Per tutto il mese di ottobre, infatti, verrà attivata una raccolta fondi a favore della Hard Rock Heals Foundation®, l'organizzazione filantropica di Hard Rock International che donerà alle varie associazioni locali i proventi della raccolta benefica.

Gli slogan di Hard Rock da sempre sono "Love All - Serve All" e "Take Time To Be Kind" e diventano ancora più attuali nel mese di sensibilizzazione sul tema della ricerca e della prevenzione sul cancro al seno grazie al fermo sostegno che in tutto il mondo Hard Rock dà al Breast Cancer Awareness Month, con l'obiettivo di aiutare tutte le persone che hanno più bisogno.

"Hard Rock è felice di sostenere le associazioni che sul territorio lavorano ogni giorno nella nostra comunità per sensibilizzare la prevenzione e la cura del cancro al seno” ha dichiarato Stefano Pandin amministratore delegato e area vice president.

"Per noi è importante promuovere eventi di raccolta fondi come PINKTOBER, che richiamano tutta la nostra comunità e che trasmettono un messaggio di forza, di speranza e di consapevolezza per tutte le donne colpite da questa malattia".

Limited-Edition Pinktober Merchandise

Nei Rock Shop, verrà proposto il merchandising PINKTOBER che comprende una t-shirt, una spilletta e un braccialetto PINKTOBER. Inoltre, attraverso la Hard Rock Heals Foundation, la percentuale del 10% delle vendite dei prodotti di merchandising PINKTOBER sarà devoluto alle associazioni per sensibilizzare e sostenere la ricerca.

Chi desidera acquistare il merchandising PINKTOBER potra' farlo nei Rock Shop di Roma, Firenze e Venezia oppure online su https://shop.hardrock.com.

The Flavors of Pink

Per tutto il mese di ottobre, quindi, sarà attiva la raccolta fondi attraverso la Hard Rock Heals Foundation.

In particolare, per ogni burger PINKTOBER del menu in edizione limitata (MUSHROOM & BOURBON ONION BURGER, THE ULTIMATE ‘PUB' BURGER, BLUE CHEESE & BACON BURGER) verrà devoluto 1 Euro in beneficienza attraverso la Hard Rock Heals Foundation, a sostegno di The Caron Keating Foundation e The American Cancer Society, sia per le vendite al ristorante, sia per quelle tramite le piattaforme delivery. Nei ristoranti di Roma, Firenze e Venezia sarà disponibile, inoltre, il cocktail TROPICAL MARGARITA in edizione limitata dal 1 al 31 ottobre, anche nella versione con incluso il bicchiere souvernir (mason jar).

A livello locale, inoltre, ogni Cafe organizzerà, durante il mese di ottobre, delle iniziative con musica live e/o spettacoli, durante le quali sarà possibile sostenere la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro con l'acquisto di menu speciali PINKTOBER, oltre a dare la possibilità, durante le serate dedicate, di fare donazioni dirette e sostenere la ricerca. Chi vorrà cenare all'Hard Rock Cafe potra' prenotare direttamente sui siti dedicati:

Per acquistare i prodotti a marchio Hard Rock, è possibile visitare il Rock Shop online su https://shop.hardrock.com. Per ulteriori informazioni sul marchio Hard Rock, visita www.hardrock.com/pinktober.

Hard Rock Cafe di Roma:

Il 12 ottobre dalle 20.30 all'Hard Rock Cafe di Roma andrà in scena una serata dedicata al divertimento e alla solidarietà. Durante la serata sarà servito un menu speciale disponibile con in abbinata o Soda o Soda e Birra, mentre sul palco ci sarà il concerto live di Janis is Alive, la Janis Joplin tribute band con la voce di Gianna Chillà. Per ogni menu speciali PINKTOBER acquistati verranno donati 2 Euro a favore di AIRC. Inoltre, sarà possibile sostenere e ricevere informazioni sul Nastro Rosa AIRC, la camapgna dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno.

Hard Rock Cafe di Firenze:

Il Cafe di Firenze sarà illuminato di rosa per tutto il mese di ottobre e l'iniziativa culminerà con l'evento “Pinktober Broadway stars night” previsto per domenica 17 ottobre: cena e performance di canto e ballo (alle ore 19 e in replica alle ore 21:30) che porteranno in scena i più celebri musical. La cena può essere prenotata online dove potrà essere scelto uno dei menu dedicati. Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

Hard Rock Cafe di Venezia:

Venerdì 29 ottobre sul palco di Hard Rock Cafe Venezia sarà protagonista il duo Fra&Fede con un omaggio alle più celebri voci femminili italiane ed internazionali di tutti i tempi con inizio alle ore 22.00. La cena sarà prenotabile online con due menu dedicati. Per ogni menu verranno devoluti 2 euro a favore di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Il Cafe per il mese di ottobre (ad eccezione di Halloween) sarà decorato con motivi rosa.

About Hard Rock Heals Foundation®:

Hard Rock Heals Foundation è una organizzazione filantropica a marchio registrato 501(c)(3) e supervisiona e coordina tutte le attività filantropiche di Hard Rock International. La musica è energia, mescola emozioni, ispira, connette e riordina. Hard Rock Heals Foundation esiste per migliorare l'esistenza con la forza della musica. Fin dalla nascita nel marchio, nel 1971, Hard Rock International ha sempre fatto sperimentare alle persone la forza del potere della musica. Si sono sviluppate partnership con artisti emergenti, o già affermati, a sostegno di impegni filantropici in tutto il mondo. Hard Rock Heals Foundation vuole garantire sostegno e assistenza alle persone che desiderano migliorare la propria vita con la forza della musica. Partnership con organizzazioni che lavorano con la musica e la pensano allo stesso modo, permettono alla Hard Rock Heals Foundation di avere l'opportunità di migliorare l'esistenza e promuovere il benessere.

About Hard Rock®:

Con 241 sedi in 68 Paesi - includendo hotel di proprietà o autorizzati o gestiti, casinò, shop, luoghi di spettacolo dal vivo Cafe - Hard Rock International (HRI) è una delle aziende più riconosciute a livello mondiale. Hard Rock International ha lanciato nel 2020 anche l'iniziativa Hard Rock Digital attiva sul fronte delle scommesse sportive e dei giochi interattivi. Tutto cominciò con la chitarra di Eric Clapton e oggi Hard Rock detiene la più grande collezione di cimeli musicali, circa 86.000, esistente esposta al pubblico nelle sedi di tutto il mondo. Nel 2021, Hard Rock International è stata premiata da Forbes come miglior datore di lavoro nell'industria dei viaggi e del tempo libero, del gioco e dell'intrattenimento ed stata anche designata come azienda con la miglior gestione negli Stati Uniti da Deloitte Private e The Wall Street Journal. Hard Rock Hotels & Casinos ha anche ottenuto il primo posto nel sondaggio sulla soddisfazione dei dirigenti dei casinò del 2020 condotto da Bristol Associates Inc. e Spectrum Gaming Group. Inoltre, Hard Rock Hotels è stato nominato uno dei marchi alberghieri più performanti nel North America Hotel Guest Satisfaction Study di J.D. Power per il secondo anno consecutivo. Le destinazioni Hard Rock sono situate nelle più grandi città del mondo, comprese le due proprietà di punta in Florida e la sede del primo Guitar Hotel® al mondo, nel sud della Florida, dove si trova il quartiere generale dell'azienda. Il marchio è di proprietà dell'entità madre HRI “Seminole Tribe of Florida”.