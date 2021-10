Giustizia: Calderoli, 'se magistrati sbagliano kompagni firmino nostri referendum'

01 ottobre 2021 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Tutta la sinistra dal Pd alle ali estreme da ieri critica pesantemente l'operato dei giudici nella sentenza di condanna a 13 anni per Mimmo Lucano. Dunque i magistrati fino a ieri erano santi intoccabili, fino a quando assolvevano i loro esponenti o i loro amici, ma quando invece condannano uno di loro allora non c'è un reo, un colpevole, ma ecco che improvvisamente sono i magistrati a sbagliare, sono i magistrati da contestare per le loro decisioni. Bene, ne prendiamo atto". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

"Cari kompagni -aggiunge- bentornati sul pianeta Terra però adesso per coerenza con le vostre dichiarazioni auspico che corriate tutti in massa a sottoscrivere i nostri sei quesiti referendari finalizzati al miglioramento del sistema giustizia. E se non avete voglia di scomodarvi da oggi potete farlo anche online, versando magari anche un contributo al comitato promotore…".