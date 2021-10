01 ottobre 2021 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Meloni che fa finta che Fidanza sia uno dei 'tanti dirigenti' è puro surrealismo. Stiamo parlando del capo di Fratelli d'Italia in Europa, di uno dei due tre dirigenti nazionali più in vista. Mica di un militante nostalgico che si può far finta di non conoscere". Lo scrive l'eurodeputato Pd, Pierfrancesco Majorino.