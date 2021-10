01 ottobre 2021 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "No cara Giorgia Meloni, antifascismo non è anti una cosa che non c'è più. Antifascismo è il cuore della Costituzione. Se giuri sulla Costituzione, giuri sull'antifascismo". Lo scrive Pier Luigi Bersani su Twitter.