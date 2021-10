Expo 2030: Di Maio, 'ricaduta di 40 mld, riqualificheremo periferia rimasta indietro'

01 ottobre 2021 a

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Virginia è venuta da me al ministero con un progetto per la periferia di Roma, per candidarla ad Expo 2030, due giorni fa abbiamo firmato la candidatura. Può sembrare una cosa lontana, ma sapete la ricaduta economica? 40 miliardi di euro. Non sarà Expo in una zona disabitata, sarà nella periferia, nella città, e utilizzeremo questi soldi per riqualificare quella parte della città rimasta indietro". Così Luigi Di Maio, chiudendo la campagna elettorale di Virginia Raggi a sindaco di Roma.