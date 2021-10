Calcio: Figc, Gravina invita arbitro Felis per Italia-Spagna

01 ottobre 2021 a

Roma, 1 ott. - (Adnkronos) - L'arbitro Andrea Felis sarà presente mercoledì 6 ottobre allo stadio Meazza di Milano per la semifinale di Nations League Italia-Spagna. Lo ha invitato il presidente della Figc Gabriele Gravina una volta appreso della sua designazione per la gara Pro Vercelli-Pro Sesto, valida per il campionato Under 15 in programma domenica 3 ottobre.

Il presidente federale ha manifestato al giovane direttore di gara piemontese, colpito al volto da un pugno durante la partita di prima categoria Oleggio Castello-Carpignano di domenica scorsa, la solidarietà di tutto il calcio italiano. “Il suo immediato ritorno in campo è una bellissima notizia – afferma Gravina – ha fatto bene Trentalange a scegliere di essere presente in tribuna a Vercelli perché i valori del nostro movimento sono contrari ad ogni forma di violenza sia fisica che verbale. Mercoledì tiferemo insieme gli Azzurri”.