Amministrative: Letta, 'da una parte noi e dall'altra la destra, nuovo bipolarismo'

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Non mi avete mai sentito parlare male dei miei concorrenti" nel collegio di Arezzo-Siena. "Abbiamo fatto una campagna elettorale leale e rispettosa. Ma agli italiani dobbiamo dire che il futuro della politica italiana sarà basato su un nuovo bipolarismo, in cui ci siamo noi da una parte e dall'altra la destra". Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a Cortona.

"Dall'altra parte ci sono solo Salvini e Meloni, il centrodestra con un federatore non c'è più. E quindi noi abbiamo la responsabilità di costruire attorno al Pd una coalizione che è in grado di prendere un voto in più e di governare".