Al via "Milano Wine Week", kermesse dedicata a operatori e wine lover

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Dopo la moda e il design, Milano celebra il vino, un'altra delle eccellenze del made in Italy con l'evento Milano Wine Week 2021, di scena dal 2 al 10 ottobre. Un evento che rappresenta un importante momento di incontro a livello internazionale per le aziende del settore per fare business e spingere il rilancio del sistema. Milano Wine Week 2021 è anche un laboratorio di idee e progetti caratterizzato da un approccio innovativo e trasversale, in cui la tecnologia ha un ruolo di primo piano nella condivisione dei contenuti, con Adnkronos in veste di media partner della manifestazione.

La kermesse, giunta alla quarta edizione, che complessivamente conta circa 300 eventi tra incontri istituzionali, conferenze e degustazioni aperte al pubblico, coinvolge centinaia di aziende e produttori, protagonisti del mondo dell'enologia e della ristorazione con l'obiettivo comune di valorizzare il patrimonio vinicolo italiano. Tra le novità della Milano Wine Week 2021 un'infrastruttura digitale pensata ad hoc per l'evento, che abbatte i confini spazio-temporali creando una community globale del vino. Dalla storica sede della kermesse di Palazzo Bovara, nel cuore di Milano, si snoda una rete di percorsi reali e virtuali alla scoperta delle eccellenze enologiche made in Italy anche attraverso 10 diversi Wine District, quartieri cittadini abbinati ad altrettanti consorzi vitivinicoli.

Nel nutrito programma di incontri della settimana dedicata al vino, si parte sabato 2 ottobre alle ore 18 a Palazzo Bovara e in contemporanea su 4 celebri rooftop milanesi, con il brindisi inaugurale del programma Hippo a sostegno della Fondazione Humanitas per la ricerca, organizzato in collaborazione con Trento Doc. L'evento inaugurale che sarà trasmesso in diretta streaming dal sito di Adnkronos, ha lo scopo di raccogliere fondi per il progetto HiPPo, un programma dedicato ai ricercatori finalizzato ad attrarre in Italia giovani ricercatori scientifici di talento.

Preview eventi domenica 3 ottobre Milano Wine Week sostiene il comparto del vino anche con Wine Business City, evento dedicato agli operatori del settore, in programma il 3 e 4 ottobre al MegaWatt Court di Milano. Due giorni di manifestazioni business di scena in una grande e funzionale location di 9 mila metri quadri a un quarto d'ora dal centro città. Una sorta di evento nell'evento con 250 stand dedicati alle cantine, business lounge per meeting d'affari e aree tematiche dedicate ai trend emergenti del settore. Nell'ambito di Wine Business City si tengono anche i premi Carta Vini Italia e Selezione Retail, due riconoscimenti riservati al comparto ristorazione stellata e fine dining il primo, enoteche, wine shop e supermercati il secondo. Calendario completo degli eventi sul sito Milano Wine Week.